Da genitori sorrentini, il parto gemellare, nel reparto maternità dell’ospedale De Luca e Rossano. Auguri ai genitori e complimenti ai sanitari. L’annuncio di questo speciale parto al tempo del coronavirus vuole presentarsi come un piccolo raggio di luce, vuole e deve essere un monito della vita che va avanti. Tra mille attenzioni igienico sanitarie che impongono i tempi correnti, l’equipe medica ha affrontato e risolto brillantemente questa piccola emergenza nella grande emergenza. Le nascita comunque proseguono, i tempi fisiologici della maternità non conoscono chiusure, il reparto va avanti con le sue medie produttive, attestate sui 7/800 parti annui. Le espressioni di Gioia, come anche quelle di dolore, vanno contenute e sono limitatissime. I parenti non possono ne avvicinarsi ne vedere i neonati, tranne il padre, non possono neanche entrare in ospedale. Come nei casi di decesso, i familiari non vedono proprio il defunto.