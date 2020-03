Napoli. Zoo al tempo dell’emergenza COVID-19.

Articolo di Maurizio Vitiello – Lo Zoo di Napoli non si è fermato e non si fermerà, anche se a porte chiuse.

Ogni giorno sui social Lo Zoo di Napoli, il parco come non si è mai visto, raccontato da veterinari, keeper e personale scientifico, che aggiornano i visitatori sull’attività dello staff mentre si prende cura degli animali, nell’attesa che il pubblico possa tornare numeroso.

E’ on line da ieri il video racconto di sette anni che ripercorre le tappe dello Zoo di Napoli, sui social del parco (facebook e instagram Lo Zoo di Napoli), per non dimenticare come era la struttura prima e come è diventata dal 2013 a oggi, grazie all’attuale gestione.

Una storia d’amore e sacrifici, testimoniata dall’ultima battaglia in corso, periodo di resistenza, in cui lo zoo non si è fermato e non si fermerà, grazie anche a chi vorrà aiutare la struttura con una donazione utilizzando le coordinate IBAN: IT12Q0502303400010570014990, BENEFICIARO: Lo Zoo di Napoli, CAUSALE: Donazione Zoo di Napoli – Sostegno emergenza COVID-19.

Un lavoro di squadra, che vede impegnati dai veterinari ai keeper a tutto il personale dello zoo, nel comune obiettivo di prendersi cura tutti i giorni del parco e degli animali, dal nutrimento alle cure cliniche, al training alla ricerca, all’arricchimento degli exhibit.

E a testimoniare il benessere degli animali, sono anche le nuove nascite, come quella recentissima di un cervo pomellato, documentata sui social anche in uno degli interessanti video, dove il veterinario Pasquale Silvestre effettua la prima visita al cucciolo.

Questo, come altri video nell’exhibit delle tigri, degli ippopotami, degli elefanti, ecc, racconta il dietro le quinte dello zoo, ovvero la normale attività di tutti i giorni, ma che oggi assume un valore ancora più importante essendo l’unico modo per visitare il parco.

A quest’attività si abbina quella didattica, che lo staff dello zoo sta mettendo in campo, sempre sotto forma di video, per raccontare al pubblico ora costretto a casa, tutte le specie animali e le loro caratteristiche.

D’altro canto, la tutela dell’ambiente naturale e del pianeta sono i concetti sui quali si fondano i progetti e le attività promosse dallo Zoo, che, in ogni sua manifestazione, ha la prerogativa di diffondere e insegnare la cultura della tutela delle specie ospitate, della natura e della sostenibilità.

Ecco perché mai come in questo momento difficile, un altro ma non meno importante modo per contribuire alle attività dello Zoo è acquistando i biglietti “senza data” sul sito internet www.lozoodinapoli, al link http://bit.ly/sostienilozoo, per essere tra i primi a tornare non appena il parco riaprirà ed essere in modo concreto più vicini agli animali.

Iniziativa insolita, ma solida.

Da seguire.

Maurizio Vitiello