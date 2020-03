Napoli. Vincenzino ha solo 5 mesi ed ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. Si cerca disperatamente un donatore

Napoli. Vincenzino non ha ancora 5 mesi ma ha già combattuto tantissimo e continua a lottare contro la linfoistocitosi, una malattia rara che colpisce un neonato su 50.000, legata all’attivazione e alla proliferazione incontrollata di alcune cellule del sistema immunitario. Il piccolo si trova ricoverato da metà gennaio presso l’Ospedale pediatrico Santobono ed attende di poter essere sottoposto da un trapianto di midollo, la sua unica speranza per continuare a vivere, per poter crescere e giocare come tutti i bambini, per avere una vita normale al di fuori delle mura di un ospedale. Fino a questo momento, però, non si è ancora trovato un donatore compatibile. La mamma di Vincenzo, attraverso i social, ha lanciato un appello creando la pagina Facebook “Aiutiamo Vincenzino”.

Ecco l’accorato post pubblicato dalla madre del neonato: “Ciao mi chiamo Vincenzino e sono nato il 4 ottobre 2019. Da quando ero nella pancia della mia mamma dicevano che avevo un problema all’intestino. Le ante intestinali dilatate poi quando sono nato sembrava che questo problema era scomparso. Dopo vari accertamenti torno a casa con la mia mammina ma dopo qualche giorno che stavo a casa ho iniziato a vomitare e a fare diarrea così sono stato portato in ospedale dove mi hanno ricoverato. Mi hanno fatto gastroscopia, colonscopia, tac, risonanza, ecc. Dicono alla mia mamma che devo nutrirmi con una sacca e che non posso ne bere ne mangiare finché non capiranno cosa ho di preciso. Passano giorni, settimane, mesi e i medici ancora devono capire cosa ho! Cosi dicono alla mamma che può portarmi a casa ma devo continuare a nutrirmi con questa sacca. A Natale finalmente a casa, ma non passa nemmeno qualche giorno che inizio ad avere la febbre altissima mi riportano all’ospedale dove mi fanno svariati esami (un’altra batosta per la mia mamma). Suo figlio ha la LINFOISTOCITOSI e molto grave deve fare le chemio. Il 14 gennaio inizio le chemio che mi fanno stare tanto male, ho appena 3 mesi e mezzo e peso poco più di 5 kg. Oggi 29 febbraio sto ancora al Pausillipon per le chemio. Da quando sono nato la mia casa l’ho vista per pochi giorni. Voglio andare a casa con la mia mammina ma per farlo ho bisogno di un TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO. Nella banca dove tengono i donatori nessuno è compatibile per me. AIUTATEMI A TORNARE A VIVERE. Se troverò il donatore dovrò affrontare anche l’intervento per l’intestino ruotato così dopo potrò mangiare come altri bambini. Sai, io non conosco il sapore del latte! Non ho mai assaggiato niente non posso farlo ma se tu mi aiuti, tu che leggi magari sei compatibile e puoi donarmi un po’ del tuo midollo. Grazie di cuore”.

Chiunque volesse aiutare Vincenzino, il Santobono Pausillipon informa sulle modalità di donazione del midollo. Basta telefonare ai numeri indicati sul sito e fissare un appuntamento.