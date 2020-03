Napoli. Un gruppo di giovani decide di regalare il montepremi del Fantacalcio agli ospedali in questo momento di emergenza

Napoli. Un bel gesto da parte di 19 giovani partenopei che, in questo delicato periodo di emergenza legato al Coronavirus, hanno donato il montepremi totale della stagione del gioco del fantacalcio all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, della quale fanno parte il Cotugno, il Monaldi ed il CTO. La cifra è di 1.500 euro ed i ragazzi hanno accompagnato il gesto con una lettera nella quale precisano che, essendo la somma esigua, si tratta di un gesto dal carattere simbolico che testimonia l’apprensione e la vicinanza dei giovani napoletani al personale medico, infermieristico e sanitario impegnati in un lavoro di grande sacrificio. Un modo anche per invertire la tendenza che in queste ore sta dipingendo i giovani campani come incoscienti ed incauti, esprimendo il pieno rispetto degli obblighi e delle raccomandazioni emanate dalle autorità”.