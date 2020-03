Articolo di Maurizio Vitiello – Stasera chiuso il Teatro Diana, al Vomero – Napoli. Altresì, resteranno chiuse, da domani sino al 15 marzo 2020, scuole e università di tutto il territorio nazionale. Inoltre, sono stati sospesi, rinviati e rimandati a data da destinarsi molti eventi segnalati in precedenza nelle nostre pagine culturali.

A seguito del Decreto Ministeriale del giorno 04 marzo 2020, in tema di misure di prevenzione per arginare la cosiddetta influenza “CORONAVIRUS”, il TEATRO DIANA è costretto a sospendere le recite dello spettacolo dal titolo “Con tutto il cuore” di e con Vincenzo Salemme.

Segnaliamo ai nostri lettori che seguono CulturaNews che molti eventi, tra presentazioni di libri, mostre, concerti, spettacoli ed eventi vari segnalati, in precedenza, in queste pagine culturali sono stati sospesi, rinviati con uno stretto giro di comunicazioni che fioccano e rimandati a data da destinarsi.

