Napoli. Rinviato l’appuntamento con la Borsa del Turismo, si attende una nuova data. Visto il decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo con cui si adottano misure di prevenzione relative all’espansione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, alla conseguente sospensione di tutte le manifestazioni e alle difficoltà di trasporto in essere, abbiamo deciso di sospendere la ventiquattresima edizione della BMT di Napoli in attesa del giorno 3 aprile, data indicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La prevenzione è alla base della nostra salute ed è una forma di rispetto per gli altri, rimarremo vigili e provvederemo a tenervi costantemente informati, comunicando le nuove date di svolgimento della manifestazione non appena saremo in grado di stabilirle con certezza.

Dichiara Angioletto de Negri, Presidente della BMT: “Il mio accanimento nel cercare di riuscire ad incontrarci tutti alla BMT è finalizzato a far capire la nostra importanza e la nostra capacità di reagire, non solo per la passione che ci lega alla nostra professione, ma perché consapevoli del grande valore della nostra realtà professionale nell’economia generale del più Bel Paese del Mondo. Concetto che va fatto capire prima ai nostri Governanti e poi al Mondo intero”.

“Mi impegnerò affinchè la ventiquattresima edizione della BMT sia il punto di svolta e la ripartenza per superare un momento storico senza precedenti. Farò di tutto per avere all’inaugurazione di BMT 2020 i rappresentanti del Governo, per facilitare un confronto organizzato e costruttivo, con l’auspicio che tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile”.