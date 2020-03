IL NAPOLI PROGRAMMA ACQUISTI PER IL FUTURO … NODI DA SCIOGLIERE TRA RINNOVI E CESSIONI

Il Napoli sa che in estate qualche club potrebbe tornare all’assalto di Koulibaly e per questo lavora già al suo erede. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ci sono quattro piste valutate: la prima porta a Malang Sarr, 21 anni, del Nizza; la seconda a Benoit Badiashile, 19 anni, che gioca nel Monaco; poi c’è Duje Caleta-Car, croato del Marsiglia; infine resta viva la tentazione che porta a Jan Vertonghen profilo di esperienza, giocatore in scadenza dal Tottenham con un amico speciale che già gioca nel Napoli: si chiama Dries Mertens.