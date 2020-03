Napoli. Lunedì i funerali di Ugo Russo, il 15enne ucciso durante una tentata rapina

I funerali di Ugo Russo si svolgeranno lunedì 9 marzo e non domenica 8, come era stato annunciato in un primo momento. Le esequie del 15enne ucciso da un carabiniere durante una tentata rapina avranno luogo, come era già stato detto, nella chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, ai Quartieri Spagnoli, alle 9 del mattino. Questa mattina, proprio ai Quartieri Spagnoli, nel cuore del centro antico di Napoli, dove Ugo è cresciuto, è arrivata la bara bianca che lunedì sarà posta al centro della chiesa per l’ultimo saluto al 15enne.

Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 5 ore, è stata ultimata l’autopsia sul corpo del ragazzo e la salma è stata restituita alla famiglia. Anche se la relazione definitiva dei periti sarà resa nota soltanto nei prossimi giorni, dalle prime informazioni trapelate è stato evidenziato che il carabiniere che ha ucciso Ugo Russo ha sparato almeno due colpi, che hanno colpito il 15enne al petto e alla testa. I dubbi degli inquirenti, che verranno fugati come detto dalla relazione finale nei prossimi giorni, riguardano i fori di entrata dei proiettili; secondo quanto affermato dal 17enne, complice di Ugo durante la rapina, il militare dell’Arma gli avrebbe sparato mentre era in fuga, quindi alle spalle. A questi interrogativi risponderanno i periti.

Le indagini, delle quali l’autopsia costituisce una parte fondamentale, nel frattempo vanno avanti. Il carabiniere di 23 anni che, nella notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo, minacciato dal 15enne con una pistola – poi risultata essere a salve – ha reagito e ha sparato, uccidendolo, è indagato per omicidio volontario. Il 17enne, che si trovava insieme al 15enne, è in stato di fermo.

Fonte Fanpage