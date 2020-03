Jorit Agoch, il più grande street artist napoletano dei nostri tempi, ha dedicato un murale al dottor Paolo Ascierto, come segno di ringraziamento per essere stato in prima linea a fronteggiare il coronavirus, richiedendo la sperimentazione ufficiale di un farmaco già utilizzato contro l’artrite reumatoide, il Tolicizumab, che sta dando buoni risultati su alcuni pazienti colpiti dal virus. Jorit è da sempre impegnato nella realizzazione di numerosi murales con personaggi di spicco della realtà partenopea tra cui Maradona. Il suo lavoro ora continua, tra le mura domestiche, anche in questi giorni di quarantena e sui social ha pubblicato la foto della sua opera arte, aggiungendo la scritta: “Difendiamo e miglioriamo il Servizio sanitario pubblico nazionale”.