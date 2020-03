Napoli. Due pazienti ricoverati presso l’ospedale Cotugno e trattati con il Tocilizumab sono stati estubati

Dall’ospedale “Cotugno” di Napoli arriva una buona notizia. Due dei venti pazienti in trattamento con il Tocilizumab, il farmaco contro l’artrite reumatoide che è risultato efficace nella cura della polmonite da Coronavirus, sono stati estubati. I due (di 63 e 48 anni) ora si trovano in ventilazione assistita e si auspica il trasferimento in reparto entro un paio di giorni se verrà mantenuto l’attuale livello di respirazione.