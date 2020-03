Napoli. Coronavirus, positivo un militare americano in servizio presso la base Naval Support Activity di Capodichino

Napoli. Cresce il numero di contagi da Coronavirus in Campania. Ad aggiungersi alla lista c’è anche un militare americano. Stando a quanto riporta Fox News, che cita una fonte vicina alla Marina degli Stati Uniti, si tratta di un marinaio americano di stanza a Napoli e in forze proprio, come detto, alla Marina statunitense che presta servizio presso la base Naval Support Activity di Capodichino. L’uomo è risultato positivo al test ed è stato immediatamente posto in isolamento secondo le procedure del caso anche se le sue condizioni cliniche non destano, al momento, preoccupazioni