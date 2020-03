Napoli. Coronavirus, alla Basilica del Carmine viene esposto il Crocifisso dei Miracoli, così come avvenne durante la peste del 600

Napoli. Nella Basilica del Carmine maggiore è stato svelato il Crocifisso dei Miracoli, un modo per chiedere la sua intercessione ed il suo aiuto in questo momento di difficoltà che ci vede uniti nella lotta contro il Coronavirus. Il Crocifisso miracoloso viene svelato per tradizione nei periodi di calamità e quello che stiamo vivendo sicuramente lo è. E’ per questo che il drappo rosso che copre l’antica scultura lignea quasi a proteggerla e custodirla è stato tolto. Si tratta ovviamente di un’esposizione eccezionale che vede come precedenti quella verificatasi nel 1656 in occasione della peste, per il terremoto del 1688 e durante le eruzioni del Vesuvio, oltre al 26 dicembre, al 2 gennaio ed al primo sabato di quaresima. Ed i fedeli entrano in chiesa per cercare conforto e pregare il Crocifisso, ovviamente mantenendo la distanza di sicurezza imposta. Il Crocifisso miracoloso è rappresentato con il capo chinato sulla spalla destra e si racconta che questa posizione fu assunta nel 1439 quando durante l’assedio aragonese la chiesa divenne una fortezza angioina e Gesù chinò il capo per evitare un colpo di bombarda, un proiettile di pietra di 36 centimetri di diametro che colpì il Crocifisso al capo e che ancora oggi viene conservato tra gli ex voto. La statua che inizialmente rappresentava Gesù con lo sguardo rivolto al cielo e la bocca aperta si trasformò nell’attuale immagine che vede Gesù con il capo chino e gli occhi chiusi.