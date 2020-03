NAPOLI. CONVID-19 TIME. La brava cantante Francesca Curti Giardina ha lanciato l’iniziativa “Una canzone a sera”.

Articolo di Maurizio Vitiello – La brava cantante Francesca Curti Giardina ha lanciato l’iniziativa “Una canzone a sera”.

Iniziativa interessante.

Francesca Curti Giardina, cantante del nuovo panorama canoro napoletano e musicoterapista diplomata all’Istituto Meme di Modena, ha lanciato l’iniziativa “Una canzone a sera”, che, ad oggi, da sabato scorso, sta riscuotendo plausi e seguiti intensi.

Oltre a cantare per il suo pubblico e per chi, come tutti, vive un momento di grande difficoltà, Francesca Curti Giardina invita in diretta a esprimersi ricordando la “canzone del cuore” e cercando di realizzare i desideri musicali delle tante persone che le scrivono.

Inoltre, racconta e ricorda della storia delle canzoni, di come sono nate e molti interessanti aneddoti collegati.

L’iniziativa nasce dalla convinzione di Francesca Curti Giardina che donare il proprio canto sia un atto di amore, coraggio e forza verso sé stessi e, soprattutto, gli altri.

La diretta viene trasmessa ogni sera per le 21.30 sul profilo facebook dell’artista: francesca curti giardina tempo di musica

Fino a sabato prossimo il repertorio scelto è quello della tradizione partenopea, e proseguirà con altre canzoni che saranno indicate di volta in volta dal pubblico.

Da seguire, ovviamente, in casa, in relax, nel CONVID-19 TIME.

Maurizio Vitiello



[Foto in allegato di Valeria Sorbino, ricevuta col comunicato stampa]