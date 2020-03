NAPOLI ALLO STUDIO I RINNOVI CONTRATTUALI DI FABIAN E GLI ALTRI GIOVANI DELLA ROSA

NAPOLI, 30 MAR – Fabian Ruiz, dopo il primo anno di consolidamento nel campionato italiano e nonostante i risultati altalenanti del Napoli in questa stagione, rischia di innescare una vera e propria asta in Spagna l’estate prossima. Barcellona e Real Madrid, che all’epoca in cui De Laurentiis versò al Betis Siviglia la clausola di 35 milioni erano distratti, adesso farebbero carte false per aggiudicarsi il cartellino dello spagnolo, protagonista del titolo europeo Under 21 della ‘Roquita’.