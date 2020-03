Napoli. Al carcere di Poggioreale rivolta dei detenuti che hanno paura del Coronavirus e chiedono l’amnistia immediata

Napoli. Da oggi pomeriggio rivolta dei detenuti del carcere di Poggioreale, alla stregua di quanto avvenuto ieri nel carcere salernitano di Fuorni dove si era verificata una violente ribellione di circa 200 detenuti che, armati di spranghe di ferro, era saliti sui tetti per protestare contro la decisione di sospende i colloqui parentali a causa dell’emergenza Coronavirus. Ed oggi uno scenario simile avviene nel carcere napoletano dove i detenuti non accettano la sospensione dei colloqui con i parenti dettate dalle norme poste in essere per scongiurare i contagi. I carcerati chiedono che il provvedimento sia annullato ed invocano maggiori misure igieniche nelle celle e la concessione dell’amnistia immediata per paura del contagio. Decine di detenuti solo saliti sui tetti ed alcuni hanno dato fuoco ai materassi per protesta. All’esterno del carcere di Poggioreale anche molti parenti dei detenuti. Sul posto sono presenti Carabinieri e Polizia, oltre che i Vigili del Fuoco per la fuoriuscita di fumo da alcune finestre dell’istituto penitenziario.