Napoli. Addio a Domenico Pirozzi. Ci lascia il dg del Policlinico e del Monaldi. Si è spento a 79 anni, nella sua abitazione a Casalnuovo, dopo una lunga malattia l’avvocato Domenico Pirozzi, sindaco della città dal 1989 al 1992. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, Pirozzi, sposato e padre di tre figli, ha ricoperto importantissimi ruoli tra cui quello di direttore generale del Policlinico di Napoli, dell’ospedale di Salerno e dell’ospedale Monaldi. Ricordato da tutti come un uomo buono e vicino alla gente, ai suoi cittadini per cui era sempre disponibile ed ai tantissimi giovani che negli anni ha guidato in qualità di presidente della squadra di Basket cittadina. «Era sempre disponibile, se avevi un problema di salute si prodigava anche di notte. Non va via solo un uomo, ma un grande amico», il ricordo di chi lo ha conosciuto.

Fonte Il Mattino