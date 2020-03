Naomi Campbell e gli apprezzamenti agli italiani e De Luca: “Listen America Listen!”

Il ‘pugno duro’ di Vincenzo De Luca e le sue frasi a effetto, che arricchiscono il repertorio di Crozza, superano i confini italiani e fanno il giro del mondo.

Un passaggio dell’ultimo video pubblicato sulla sua pagina facebook, nel quale il governatore campano minaccia di mandare “i carabinieri con il lanciafiamme” per chi organizza feste di laurea durante il periodo di isolamento, è stato ripreso anche da Naomi Campbell.

La modella e attrice inglese lo ha condiviso sul suo profilo instagram, accompagnato dal commento “Listen America Listen!” (ascolta America, ascolta). La Venere nera lo ha catturato dal profilo di Rula Jebreal, che invece ha commentato in inglese l’equivalente di “Amo gli italiani! Il loro spirito, la loro creatività, resilienza, passione e compassione”.

Il video, che mostra anche le reazioni di altri amministratori italiani all’emergenza coronavirus (tra cui il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio De Caro, e i primi cittadini di Messina e Reggio Calabria, Cateno De Luca e Giuseppe Falcomata’), è stato pubblicato anche sul sito del New York Times. Un modo per raccontare la risposta dura di alcuni esponenti delle nostre istituzioni nei confronti dei cittadini che non rispettano la quarantena.