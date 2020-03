MSC trasforma il traghetto Splendid in nave-ospedale

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la proposta avanzata da MSC di mettere a disposizione una nave da crociera (si era pensato inizialmente alla MSC Opera) per fare da “Nave Ospedale” a Genova per l’emergenza Coronavirus (Covid-19).

Alla fine è stato scelto il traghetto Splendid della compagnia GNV (Società di Navigazione che fa capo sempre del gruppo MSC) per la facilità di accesso dai grandi portelloni posteriori ai mezzi di soccorso, rispetto ad una nave da crociera, che è vicina all’operatività e sarà la prima nave-ospedale al mondo in grado di offrire letti e cabine ai post degenti di Coronavirus. Mercoledì 18 marzo il governatore ligure Giovanni Toti ha firmato l’atto che ha dato il via all’apertura della nave.

L’unità, ormeggiata presso il ponte Colombo del terminal traghetti di Genova, sarà consegnata alle autorità che vi faranno un ultimo sopralluogo Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e gli ad di GNV, Matteo Catani, e del Rina, Ugo Salerno, prima di ospitare i suoi primi “passeggeri”.

Il traghetto Splendid è stato allestito come nave-ospedale grazie alla collaborazione fra compagnia di navigazione, la Regione Liguria e la società di consulenza e certificazione Rina che, con i suoi ingegneri, ha fornito il know-how per la trasformazione.

Per ora è stato attrezzato il ponte 7 della nave, con 25 cabine singole per pazienti che hanno superato la fase acuta del covid-19 e sono dimessi in convalescenza; oppure per persone che hanno avuto contatti stretti con i contagiati e devono restare in quarantena, ma non sono in grado di trascorrere il periodo di isolamento in casa propria. In futuro altri ponti dell’unità potrebbero essere approntati per lo stesso scopo.

Tra le modifiche apportate alla nave ci sono quelle sui pavimenti. La ditta Artigo di Cairo Montenotte (Savona), specializzata in pavimentazione in gomma e per ospedali, ha messo a disposizione i suoi prodotti, che sono stati utilizzati sulla Splendid.

Ringraziamo di cuore per la solidarietà il gruppo MSC.