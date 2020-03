MSC. Perde un dirigente spagnolo importante

Il Covid-19 sostiene un’altra vittima nel settore turistico. Il presidente di MSC Crociere in Spagna, Emiliano González , è morto questo mercoledì all’età di 69 anni a causa del coronavirus . Il più alto rappresentante dell’azienda nel nostro paese è sempre stato legato al settore turistico. Nel 2017 è stato nominato dal presidente della compagnia di crociere per il mercato spagnolo.

González è entrato a far parte della struttura di MSC Crociere nel 2002, dove ha iniziato a ricoprire la carica di direttore commerciale . Nel 2004, ha assunto la direzione generale della società in Spagna e ne è stato responsabile per 13 anni. Nel settembre 2017 è stato nominato Presidente di MSC Crociere in Spagna per dirigere gli affari istituzionali e aiutare con il posizionamento strategico e lo sviluppo degli investimenti per MSC Crociere.

Nato a Madrid nel 1951, González ha studiato direttore delle compagnie turistiche presso la Scuola ufficiale del turismo di Madrid . La sua carriera professionale è sempre stata legata al turismo. Ha iniziato la sua carriera nel 1967, nello storico Viajes CHAT (Hispanic American Tourism Company), dove è rimasto fino al 1980.

Successivamente, González ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Viajes Icab, Viajes Atlanta, Viajes Vincit e Viajes Mapfre, aggiungendo così un periodo totale di 35 anni legati alle agenzie di viaggio.

Il CEO di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago , ha inviato un messaggio d’amore alla sua famiglia e ai suoi amici: “Per quasi 20 anni, Emiliano è stato un personaggio centrale nella nostra azienda , un membro della famiglia MSC e un grande amico. Ci mancherà molto la sua dedizione per il suo lavoro e la sua passione per le crociere e il turismo. Ci ha lasciato una figura di spicco nel settore turistico spagnolo . A nome di MSC Crociere e del gruppo MSC, invio le nostre più sincere condoglianze a moglie, figli e amici. “

Da parte sua , Fernando Pacheco , CEO dell’azienda in Spagna , ha sottolineato: “Emiliano è stato un grande insegnante per me. Ho imparato molte cose da lui nel corso degli anni, mi ha sempre supportato con informazioni e punti di vista che non vedevo. Non potremo mai dimenticarlo, è una grande perdita per tutti ”.