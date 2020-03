MSC CROCIERE METTE A DISPOSIZIONE UNA NAVE PER TRASFORMARLA IN OSPEDALE

Una nave da crociera di MSC (dovrebbe essere la MSC Opera) potrebbe essere trasformata in “nave ospedale” nel porto di Genova per ospitare i pazienti guariti e quelli che possono essere curati al di fuori di un ospedale. E’ l’ipotesi al vaglio della Regione Liguria per far fronte al previsto aumento di casi di coronavirus e dei pazienti dimessi dagli ospedali perché guariti ma che devono essere ancora sostenuti e sorvegliati.

In corso tutte le verifiche tecniche per valutare l’offerta fatta da MSC di mettere a disposizione della sanità ligure un intera nave che potrebbe ospitare i malati di coronavirus che possono essere curati a casa ma che hanno problemi di assistenza (anziani soli, in abitazioni disagiate) e quelle persone che, uscendo dai reparti ospedalieri, potrebbero proseguire le cure a casa ma hanno bisogno di assistenza sanitaria o devono essere seguiti

Se le valutazioni tecniche garantiranno la sicurezza delle stanze, del personale che lavora e cittadini, si provvederà alle modifiche necessarie.