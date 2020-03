E’ morto Joe Amoruso e la musica perde un grande pianista!

Ci lascia Joe Amoruso, pianista, tastierista e compositore dello storico gruppo di Pino Daniele! Se n’è andato ieri notte, non per colpa del Covid-19 ma per complicazioni in seguito ad un’emorragia cerebrale avuta nel 2017 durante un concerto. Da allora Amoruso non era stato più bene. Assistito fino alla fine dalla madre, dalla sorella e dal fratello Arturo che, in mattinata, ha dato la notizia a Tullio De Piscopo, James Senese, Tony Esposito, il musicista aveva 60 anni, era di Boscotrecase ma risiedeva a Boscoreale. Dopo la recente scomparsa del maestro Rino Zurzolo, oggi la musica perde un pezzo importante, un grande pianista.