Morto per Coronavirus il parroco di Caggiano Alessandro Brignone , il commiato del Vescovo Michele Fusco

La notizia della morte di don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano, ricoverato all’ospedale “Curto” di Polla in provincia di Salerno ha colpito in tanti. Il Vescovo Michele Fusco, che lo aveva conosciuto, esprime il suo commiato con post commovente che condividiamo . E’ un dolore per tanti questa scomparsa che colpisce la comunità del Vallo di Diano e del Cilento, ma anche la Costa d’ Amalfi . Una morte giovane per il Coronavirus Covid-19 che lascia sconvolti, in Campania c’è l’età media più bassa d’Italia .

Ciao don Alessandro sei partito così velocemente per il paradiso nel giorno della festa di San Giuseppe, ti accompagna la nostra preghiera.

Il parroco 46enne era risultato positivo al tampone analizzato nei giorni scorsi presso i laboratori dell’ospedale “Ruggi” di Salerno e negli ultimi giorni aveva manifestato problemi respiratori. Infatti, martedì sera era stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Curto” di Polla e le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri.

Don Alessandro ha partecipato, insieme ad alcuni fedeli, al raduno religioso che si è svolto lo scorso 4 marzo nella chiesa di San Rocco a Sala Consilina.

È il primo paziente colpito da Coronavirus che muore nel Vallo di Diano e Tanagro, lasciando sgomenti i cittadini della piccola Caggiano.

“Questo nemico invisibile colpisce la nostra comunità in modo violento e drammatico. Ci stringiamo nel dolore a tutta la sua famiglia, in questo giorno della festa del papà ad un padre che perde un figlio – dichiara il sindaco Modesto Lamattina -. A tutta la famiglia vanno le nostre sentite condoglianze. Una perdita enorme per la nostra comunità, che non è solo un numero a livello nazionale. Che sia da monito, se non vogliamo continuare a piangere vittime, a quanti ancora irresponsabilmente continuano ad uscire malgrado gli ormai infiniti appelli di restare a casa“.