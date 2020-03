Piano di Sorrento. L’Arciconfraternita Morte e Orazione ha invitato a far risuonare, alle 18.45 di domani 22 marzo, il canto del Miserere dai balconi. Ma già alle 18.00 di oggi il silenzio assordante del Corso Italia della città della penisola sorrentina è stato squarciato dalle voci del coro del Miserere seguite dal suono del “Silenzio”. Un momento di fortissima emozione che ci ha fatto sentire comunità ed ha fatto scendere dal volto di molti delle lacrime di commozione difficili da trattenere. E domani l’emozione si ripeterà e sarà forte come oggi perché il canto del Miserere ci parla delle nostre tradizioni, della nostra settimana di passione in attesa della Pasqua, ci porta immediatamente alla memoria il volto dei nostri cari che non ci sono più, ci rimanda alla mente il passaggio degli incappucciati per le nostre strade e ci invita a pregare, oggi più che mai: “Miserere”.

Ecco le parole di Michele Gargiulo, priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione, che accompagnano il video:

“Un Popolo ha bisogno di un Inno: Il nostro Miserere! Tutto Andrà Bene, perché la gente della Nostra Amata Terra ha la cura per ogni malattia, da sempre e per sempre. Grazie per le lacrime di oggi, la processione che Verrà non ci vedrà assenti!”