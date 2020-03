In molti stanno rientrando a Sorrento da altre aree italiane o dall’estero. L’avviso del sindaco Giuseppe Cuomo

Pubblichiamo il messaggio del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo presente sul suo profilo Facebook:

“Ci giunge notizia che in queste ore cittadini, studenti e lavoratori stanno rientrando a Sorrento presso le loro famiglie, provenienti da altre aree dell’Italia o dall’estero. A loro raccomando, prima di mettersi in viaggio, di avvisare i propri medici di famiglia o contattare la polizia locale al numero 0818074433 per comunicare il rientro, ed iniziare così un periodo di quarantena. Inoltre devono scegliere un percorso sicuro, evitando tappe intermedie, e recandosi direttamente a casa dove osservare lo stato di isolamento fiduciario di due settimana, con divieto di ogni contatto sociale. Devono farlo per la sicurezza di tutti, anche dei loro familiari. Grazie a tutti per la collaborazione”.