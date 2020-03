Nuovo modello da compilare: cambia l’autodichiarazione per il Coronavirus

Foto Ministero dell’Interno

Cambia ancora il modulo di autodichiarazione necessario per giustificare gli spostamenti. Il Ministero dell’Interno ha infatti pubblicato un nuovo documento da stampare nel quale i cittadini dovranno dichiarare di “non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19”.

Una integrazione resa necessaria dai numerosi casi in Italia di persone fermate fuori dalla propria abitazione in violazione degli obblighi di quarantena, che rischiano in caso di fermo fino a 12 anni di carcere per il reato di concorso colposo in epidemia.