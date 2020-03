Costiera amalfitana – Minori,”Uniamoci per il Paese”. Il consigliere Fulvio Mormile dice stop alle guerre politiche. Ecco la nota integrale:

“I miei personali complimenti all’amministrazione comunale di Minori ed alla giunta che a mio avviso ,ha gestito bene fin qui l’ emergenza coronavirus ; devo invece purtroppo dissentire dall’ altro gruppo di opposizione ,che in questo momento così delicato chiede che si riunisca il consiglio comunale , nonostante faccia delle proposte che potrebbero anche essere condivisibili , lo fa nei modi e nei tempi peggiori , chiedere che si riunisca un consiglio comunale ,qualsiasi sia l’ argomento non solo è contro il Dpr del Cdm , ma lo è anche contro il buon senso .Evitare gli assembramenti è indispensabile ,è di queste ore la notizia dell’ amico Cirielli ricoverato al Cotugno per essere stato infetto dal virus , contratto probabilmente proprio all’interno della camera dei deputati , la stessa che sta chiedendo di adottare il voto a distanza . Credo questo non sia il momento di divisioni bensì è il momento di unire le forze anche se antitetiche , per cui la mia disponibilità a mettermi a servizio del paese se la giunta lo riterrà utile . Ad i colleghi della minoranza, staccatasi dal mio gruppo Minori Unita , dico : Ci siamo candidati perché volevamo una Minori Unita ,non strumentalizzate una cosa così seria ,ritirate la richuesta, ci sono mille altri modi per far conoscere il proprio pensiero .

Minori Unita

Il consigliere Fulvio Mormile”