Minori. Da stamattina lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali

Minori, Costiera Amalfitana. Prende il via a Minori una nuova importante opera pubblica, il rifacimento in asfalto della pavimentazione della strada per Villamena. L’intervento, previsto nel programma elettorale con cui l’amministrazione capeggiata da Andrea Reale si è ricandidata con successo alla guida del paese, implica anche la messa a quota dei pozzetti e la sistemazione delle cunette laterali. I lavori sono iniziati questa mattina, e permetteranno un più sicuro ed agevole transito lungo l’arteria di collegamento della ridente frazione collinare con il capoluogo.