Minori. Il sindaco Andrea Reale: “Stiamo monitorando la costiera amalfitana. Resistiamo e restiamo in casa”

Minori, costiera amalfitana. Positanonews ha sentito il sindaco Andrea Reale, delegato della Sanità per i Sindaci delll Costa d’Amalfi, a proposito della situazione dell’intera costiera amalfitana in questo periodo di emergenza. Il sindaco ha assicurato che la situazione in costiera è continuamente monitorata e sotto controllo, aggiungendo come ogni Sindaco stia svolgendo con eccellenza il proprio lavoro nei singoli comuni. Si sta cercando, aggiunge Reale, di avere comunque uno sguardo di insieme sulla situazione dei tamponi in tutta la costiera amalfitana senza abbassare la guardia. Invita tutti a resistere e rimanere in casa perché è il modo migliore per farcela. Ricordiamo che al momento, esclusa Vietri sul Mare e l’ultimo caso registratosi proprio oggi a Maiori, la costiera amalfitana non presenta altri casi di contagio. Vi terremo aggiornati continuamente sull’evolversi della situazione, voi restate in casa.