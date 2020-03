Minori. Il sindaco Andrea Reale: “Siate civili, non abbandonate guanti e mascherine in giro per il paese”

Riportiamo l’appello del sindaco di Minori Andrea Reale che richiama tutti alla civiltà:

“Si avvisano i concittadini di essere particolarmente CIVILI in questo momento, evitando di abbandonare guanti o mascherine in giro per il paese. Non è corretto che gli operatori ecologici debbano esporsi ad EVITABILI rischi, frutto della sola INCIVILTÀ. Confido nel buonsenso di tutti”.