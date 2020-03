Minori. Il sindaco Andrea Reale: “Senso di responsabilità dei cittadini, sono a vostra disposizione”

Minori, Costiera amalfitana. Il sindaco della città del gusto, Andrea Reale, lancia un altro appello a tutti i minoresi raccomandandogli di restare in casa e li ringrazia per aver rispettato finora tutte le norme imposte per la salute del bene comune, ecco le parole del primo cittadino di Minori:

“Cari concittadini, sono ancora una volta qui a fare appello al senso di responsabilità di ciascuno di voi. Da ieri è in vigore una nuova ordinanza che dispone di evitare ogni spostamento ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero dovuti a motivi di salute. A tal fine sono state disposte misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, è per questo necessario ribadire il mio invito a svolgere le attività consentite lungo tutto l’arco della giornata (compatibilmente con gli orari di apertura dei negozi) evitando assembramenti difficilmente gestibili e, soprattutto, pericolosi tenuto conto dell’aggressività del virus. Certo della vostra collaborazione vi ringrazio per aver dimostrato senso di responsabilità e accortezza nell’attenervi a quanto fin ora disposto dalle Autorità. Sono a vostra completa disposizione, conoscete i miei cellulari per qualsiasi vostra esigenza. Ora ascoltiamo insieme la grande creatività e fantasia di quattro giovani napoletani. Ce la faremo, andremo OLTRE insieme. Un abbraccio forte.

Andrea Reale”