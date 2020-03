Minori. Protezione civile in città con il megafono: “Bisogna restare tutti in casa”

Costiera amalfitana. La protezione civile interviene a Minori con il megafono, come accaduto con la Polizia Municipale a Salerno, ma non solo. Per placare e contenere l’emergenza sanitaria del coronavirus molti comuni italiani hanno deciso di attuare alcune drastiche decisioni nei confronti della propria cittadinanza. L’hashtag #Restateacasa, diventato in poco tempo virale, è il simbolo della campagna di sensibilizzazione portata avanti dal governo e dall’Oms: la chiusura della scuola e delle università però non basta, serve la collaborazione da parte di tutti nell’evitare il più possibile assembramenti di gente in luoghi pubblici.

“Si raccomanda a tutta la popolazione di seguire le indicazioni per il contenimento del nuovo coronavirus. Sono vietati gli assembramenti, bisogna restare tutti in casa, uscire solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute, spesa di beni alimentari di prima necessità e farmaci.”

Questo il messaggio diffuso dalla protezione civile che opera sul territorio di Maiori, Minori e Tramonti, che circola tra le strade della città per assicurarsi che tutti recepiscano un messaggio talmente importante in questa situazione di emergenza: #RESTIAMOACASA.