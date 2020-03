Minori. Proroga della validità dei documenti e del termine di pagamento delle utenze domestiche

Riportiamo il comunicato dell’amministrazione comunale di Minori, guidata dal sindaco Andrea Reale.

“Sono stati prorogati i termini di pagamento delle utenze domestiche; ai documenti scaduti verrà prorogata la validità fino al 31/08; la corrispondenza inesitata resterà in giacenza in ufficio per 180gg.

NON AVETE MOTIVO DI ANDARE IN UFFICIO POSTALE.

Le patenti di guida in scadenza tra il 31.01.20 e il 15.04.20 conservano la validità sino al 15.06.20. I veicoli da sottoporre a revisione periodica entro il 31.07.20 sono autorizzati a circolare sino al 31.10.20. Fino al 31.07.20 la copertura assicurativa RCA è aumentata di ulteriori 15 GG oltre quelli già previsti dall’art 1901 CC. (15 GG o 30 GG concessi da alcune compagnie assicurative come bonus).

La validità sul territorio nazionale della C.I. scaduta o in scadenza dal 18.03.20, è prorogata di validità sino al 31.08.20 (tranne la validità ai fini dell’espatrio).