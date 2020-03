Minori. Parcheggi gratis fino al 3 aprile e rimborsi ai cittadini con abbonamento

Si comunica che dalla data odierna e fino al 3 Aprile 2020 è sospeso il servizio di gestione delle aree a pagamento su tutto il territorio comunale.

Restano ferme le disposizioni per le aree di carico e scarico merci al fine di consentire l’approvvigionamento dei beni primari.

È consentita la sosta di residenti ed autorizzati sul Piazzale Marinai d’Italia anche nei giorni festivi e prefestivi.

Ai cittadini titolari di abbonamento sosta in corso per questi giorni, sarà data possibilità di recuperare gli importi per i mesi successivi.

L’ Amministrazione Comunale