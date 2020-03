Minori. Da oggi attivo il canale YouTube Santa Trofimena TV per la trasmissione delle celebrazioni liturgiche

Minori, Costiera Amalfitana. Da oggi attivo il canale YouTube Santa Trofimena TV per la trasmissione delle celebrazioni liturgiche.

Finalmente, da oggi, è pienamente operativo il canale YouTube Santa Trofimena TV che trasmetterà tutte le celebrazioni liturgiche dalla nostra Basilica. Importante perché raggiunge tutti in quanto YouTube è visibile su smartphone, tablet e smart tv. È un servizio di comunicazione che la Comunità ecclesiale di Minori, guidata da Don Ennio Paolillo, ha fortemente voluto, raggiungendo in pochi giorni più di 1000 iscritti. In questo momento di interdizione dei luoghi di culto per contrastare il diffondersi del Covid19, sarà un modo per continuare a sentire un legame stretto con la principale sede parrocchiale di Minori e per innalzare ogni sera la supplica alla Santa Protettrice affinché interceda presso il Signore per la fine della pandemia, spiritualmente prostrati presso le Sue Reliquie.

Le celebrazioni saranno trasmesse, quindi, sulla pagina Facebook “Comunità ecclesiale di Minori” e sul canale YouTube “Santa Trofimena TV”.