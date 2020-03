Minori. Nessuna limitazione per i commercianti. Il comune: “Scegliete orari differenziati per fare la spesa”

Minori, Costiera amalfitana. Il comune della città del gusto si esenta dal limitare gli orari delle attività commerciali ancora aperte, come fatto contrariamente da molte amministrazioni comunali in Costa d’Amalfi e Sorrento.

Ecco il comunicato dell’amminsitrazione comunale:

Invitiamo i cittadini a rispettare le regole durante le occasioni di uscite per necessità, in particolare per fare la spesa di generi strettamente necessari.

Informiamo i cittadini che al momento – sono le ore 13. 30 di sabato 21 marzo – il Governo e la Regione Campania non hanno deciso la chiusura o la limitazione delle attività degli esercizi di generi alimentari. Pertanto, salumerie, macellerie, negozi di frutta e verdura ovvero tutte le attività affini rispetteranno i consueti orari di apertura al pubblico.

E’ quindi necessario e indispensabile che tutti, nel rispetto delle Ordinanze nazionali e regionali, scelgano orari differenziati dalle loro normali abitudini per andare a fare la spesa.

Ricordiamo a tutti che ovunque devono essere rispettate le cautele igienico-sanitarie minime e le distanze di almeno un metro da un’altra persona, anche durante le file e durante gli acquisti nei negozi.

Ricordiamo a tutti che eventuali controlli su inosservanze esplicite della tutela delle persone nei negozi e delle regole imposte dalle Ordinanze nazionali e regionali condurranno a sospensioni dell’attività di queste imprese.

Raccomandiamo a tutti di seguire costantemente le informazioni diffuse dal Comune.