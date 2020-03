Minori : nessun pagamento per le strisce blu. Gaspare Apicella “Che non si parcheggi a sbafo”

Minori, Costiera amalfitana. Un monito dal nostro giornalista , un decano della Costa d’ Amalfi .

Il Comune di Minori ha adottato la risoluzione della sospensione del pagamento per la sosta nelle strisce blu del territorio comunale, almeno fino al 3 di aoprile

Si spera, come avvenuto in altre circostanze, che non arrivi gente da ogni parte per parcheggiare a”sbafo” nonostante il periodo molto particolare

Gaspare Apicella