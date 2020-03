Minori. Martedì 31 marzo: invito a fermarsi per una preghiera di suffragio per le vittime del Coronavirus

Comune di Minori e Parrocchia di Santa Trofimena. Martedì 31 marzo alle ore 11.50 il Sindaco Andrea Reale e il Parroco Don Ennio Paolillo invitano tutti i cittadini di Minori a fermarsi per una preghiera di suffragio per tutte le vittime dell’epidemia e per osservare un minuto di silenzio. La preghiera sarà trasmessa dal Canale YouTube Santa Trofimena TV e la pagina Facebook Vianova e in filodiffusione attraverso le trombe del campanile.