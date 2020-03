Minori, Costiera amalfitana . Così come a Sorrento anche in Costa d’ Amalfi e precisamente a Minori si vive con sofferenza e amarezza la soppressione dei Riti che precedono la Pasqua, le processioni, le vie crucis, i battenti. A esprimere questo sentimento il decano dei giornalisti che vive nella Divina Gaspare Apicella .

Con questo profondo silenzio, dato dai noti accadimenti sanitari, avremmo avuto modo di essere confortati dal canto delle nenie della passione del Cristo, che i BATTENTI avrebbero diffuso per l’intero borgo nelle serate delle prove, in vista della grande manifestazione della settimana santa.

Ascolteremo, comunque, questi canti diffusi dai cultori del rito nel corso delle serate pre pasquali dai balconi e dalle terrazaze.

Un’altra cosa che viene meno ai minoresi; un’altra tradizione che fugge, si dissolve; un’altra emozione che si attenua.

Anche se mancano alla Pasqua venti giorni, noi pensiamo che comunque sentiremo nostri quei giorni, nei nostri cuori. Persino quando il rito della processione del Cristo Morto avveniva di pomeriggio, spesso con il sole calante, la suggestione e la comnmozione imperavano.

E ora? Tutto è stravolto. Tutto è aggrovigliato in un mortificante senso di privazione forzata

Ma ci sorregge una grande speranza: che il GustaMinori possa, come per il Natale, organizzare due giorni della settimana santa a fine agosto. Il borgo si ricorderà del gesto e Minori sarà ricordata ovunque.