Minori e la Madonna di Pompei. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Gaspare Apicella

Minori, Costiera Amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Gaspare Apicella. Affidarsi alla protezione della Madonna o dei Santi patroni si rende dovuto per ogni credente ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni come l’attuale. Al momento ci si raccoglie in preghiera, ognuna nella propria abitazione, in contemporanea con le funzioni religiose che le parrocchie diffondono via etere I minoresi, molto devoti, si affidano a Santa Trofimena loro patrona e copatrona della Chiesa amalfitana con sant’Andrea

Il nome della VERGINE di Patti viene molto spesso associato alla Madre celeste che alberga in Pompei, meta frequente di gruppi di minoresi. E siamo certi che, se fosse possibile, se fosse sicuro, come abbiamo spesso fatto, noi saremmo pronti a partire, a piedi, per raggiungere pieni di fede e devozione il santuario di Pompei per affidarci a Maria.

Lo abbiamo fatto diverse volte, accompagnati dal caro don Giulio CALDIERO, partendo da Minori verso le otto di sera ed arrivando, attraverso Maiori, Chiunzi, Corbara, Angri verso le quattro o cinque del mattino seguente. . E ricevevamo lungo la strada affetto e preghiere e, spesso, biscottini e dolcetti, pizze gratis a Chiunzi, tea ai Bagni di Scafati.

Si arrivava alla Vergine stanchi (qualcuno assonnato) ma felici di aver fatto quanto programmato con amore e fede

Ecco, sono le 18 e le campane ricordano, cion un suono festoso, il momento della preghiera.