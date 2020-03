Minori. Emergenza Coronavirus: installati su tutto il territorio comunale dispenser contenenti un prodotto sanificante idroalcolico

Minori, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: installati su tutto il territorio comunale dispenser contenenti un prodotto sanificante idroalcolico.

“Alle misure fin qui adottate per evitare il contagio si è reso indispensabile aggiungere ulteriori soluzioni utili a garantire, nei limiti di quanto previsto dalle norme, la sicurezza dei nostri cittadini. Dopo aver dotato ogni famiglia di almeno una mascherina abbiamo installato su tutto il territorio comunale dei pratici dispenser contenenti un prodotto sanificante idroalcolico. La sua formulazione gel è di pratico utilizzo e basterà dosare una piccola quantità di prodotto sulle parti da sanificare. È importante non abbassare la guardia nel corso di questa battaglia ed è ancor più importante che tutti continuino a limitare le loro uscite. Chi, per esigenze primarie, dovesse uscire potrà trovare il gel sanificante presso gli sportelli automatici di prelievo del denaro contante (“bancomat”), i bagni pubblici di C.so Vittorio Emanuele, gli uffici INPS di via Lama e quelli comunali di piazza Cantilena dove il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è permanentemente riunito. Siamo convinti che gli sforzi di questi giorni non debbano in alcuna maniera essere vanificati e pertanto, quando finalmente ci riapproprieremo dei nostri spazi comuni e torneremo alle nostre abitudini, dovremo continuare ad essere attenti ed è per questo che altri punti “sensibili” saranno assistiti grazie a questa iniziativa:la nostra Basilica, l’Arciconfraternita, il Cimitero nonché le strutture sportive e gli uffici SIAE. Ovviamente gli sforzi maggiori sono stati concentrati presso gli Istituti scolastici e la mensa, garantire i nostri bambini ed i loro insegnanti è per noi un dovere inderogabile. Auspichiamo che la nostra azione sia accompagnata da quella altrettanto importante degli operatori commerciali, dotarsi di un gel disinfettante da offrire ai clienti è insieme cosa utile ed intelligente.

Continuiamo così tutti insieme, è la strada giusta.

L’ Amministrazione Comunale”