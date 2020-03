Minori. Emergenza Coronavirus, distribuzione di mascherine riutilizzabili da parte del Comune

Minori, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, Distribuzione di mascherine riutilizzabili da parte del Comune di Minori

Su iniziativa del Prof. Giuseppe Proto le ditte “Acquamarina” e “Terramare” hanno realizzato mascherine di protezione per i cittadini di Minori. Si tratta di presidi che, pur non garantendo un’assoluta immunità dai contagi, migliorano di molto la sicurezza e l’igiene delle vie respiratorie, essendo per di più fabbricate in materiale lavabile e riutilizzabile.

La distribuzione sarà effettuata a cura del Comune grazie all’opera dei volontari dell’Associazione di Protezione Civile “P. A. Millennium” che procederanno alla consegna domiciliare.

Poiché il quantitativo disponibile è naturalmente limitato, si invita chi fosse già provvisto del dispositivo a evitare pratiche di accaparramento superfluo, fermo restando che ogni nucleo familiare avrà diritto ad una sola mascherina.

La prima distribuzione avrà inizio domani mattina dalle 10,30.

La comunità ringrazia vivamente i promotori dell’iniziativa, i fratelli Proto, la signora Maria Fusco e il signor Thierno Diongue per l’impegno volontariamente profuso.

n.b. Si raccomanda di lavare con acqua e sapone le mascherine già prima dell’uso.

L’ Amministrazione Comunale