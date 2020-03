Minori. Emergenza Coronavirus, contributi per buoni spesa. Aperto un conto corrente per le donazioni

Minori, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, contributi per buoni spesa. Aperto un conto corrente per le donazioni. Contributi per buoni spesa. Il comune di Minori oltre ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile implementate da risorse proprie dell’ente apre un apposito conto corrente dove far confluire donazioni effettuabili da cittadini ed imprese.

Per le adozioni Emergenza Covid 19

MONTEPASCHI di SIENA

IBAN IT13B0103076230000063131908

Vi preghiamo di fare particolare attenzione alla causale da inserire: Donazioni per emergenza Covid 19 ordinanza 658/2020.

L’ Amministrazione Comunale