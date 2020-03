Minori. Danni al pontile in seguito alla mareggiata, da domani i lavori di ripristino

Minori, Costiera Amalfitana. Prenderanno il via domani, i lavori di ripristino della piena funzionalità del pontile di attracco di proprietà della Regione, dai danni subiti dalla mareggiata del 12 novembre scorso.

Si procederà inizialmente con lo smontaggio delle parti divelte per poi iniziare con le nuove opere di ripristino della struttura portante, dei camminamenti a sbalzo e della pavimentazione.

Un ringraziamento a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale va alla Regione Campania, al Presidente della Giunta Regionale On. Vincenzo De Luca, al Vice Presidente on. Bonavitacola, al Presidente della Commissione Trasporti On. Luca Cascone, al Direttore Generale per la Mobilità Dott. Giuseppe Carannante e al Direttore Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile Regionale Ing. Italo Giulivo, in quanto si sono adoperati per gestire la fase di emergenza ma soprattutto per aver messo a disposizione i fondi necessari per l’intervento.

Si prevede un mese di lavori per riattivare un punto di attracco fondamentale per la mobilità via mare in Costa D’Amalfi