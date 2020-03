Minori, Costiera amalfitana. Il ritorno del capellone causa virus

Minori, Costiera amalfitana. Ormai la videochiamata impera: è il modo più pratico della comunicabilità; è il modo più concreto della simulazione della vicinanza.

Ma attraverso la videochiamata ci si accorge, tra gli uomini che hanno i capelli, che siamo o stiamo per diventare tutti capelloni. C’è un quasi forzato ritorno alla moda di oltre cinquanta anni fa, praticata anche da alcuni di noi.

E si, perchè non potendo usufruire dei servizi, ben che meno domiciliari, o del barbiere o del parrucchiere o dell’acconciatore, tutti giocoforza avvertono , anche se, forse,non desiderata, la crescita

della loro chioma. E, quindi, siamo tutti capelloni, giovani e meno, senza le motivazioni degli anni sessanta quando si assisteva al nascere del simbolo del “capellone”

I capelli diventarono il simbolo anticonformista di rottura con la società adulta, diventando il simbolo della protesta giovanile e della critica al sistema.

Capellone era il beat; capellone era il sessantottino; capellone era che viveva nelle Comuni. Ma il capellone è stato per natura apolitico, anche se estremista.

Fu un movimento globale. I primi capelloni comparvero a Roma verso il 1965 dalle parti di piazza di Spagna e Trinità del Monti.