Minori in cordoglio. Si è spento Pietro Giordano, detto “o’ Cetares”

Minori, Costiera amalfitana in lutto per la scomparsa di Pietro Giordano. Pietro, conosciuto anche come “Pietr o’ Cetares”, si è spento tra l’amore dei suoi cari, a partire dalla moglie Teresa ai figli Francesco, Gianluca, Michelangelo e Angela, le nuore, i tanto amati nipoti come Niccolò, Virginia, Maria Teresa e Pietro, ed anche i fratelli, i cognati, le cognate e tutti i parenti.

Domani, lunedì 23 marzo, è prevista la benedizione della salma che partirà alle 9:30 dall’ospedale San Leonardo diSalerno in vista del Crematorio.

Si ricorda che, a causa delle disposizioni ministeriali per il contenimento del covid-19, è sospeso il rito funebre che verrà celebrato solo con la sepoltura della salma, al fine di limitare le possibiltà di contagio.

La redazione di Positanonews ed il suo direttore si uniscono al ricordo di Pietro, con le più sincere condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita.