Minori. Comunicate le ulteriori misure di contenimento del Coronavirus

Minori, Costiera Amalfitana. Comunicate le ulteriori misure di contenimento del Coronavirus. In attuazione del DPCM 8 marzo 2020 e dell’Ordinanza Regionale n. 8, si comunicano le ulteriori disposizioni a contrasto della diffusione del coronavirus Covid-19, in aggiunta a quanto già in vigore e precedentemente comunicato.

Chiunque dal 7 marzo u.s.faccia o abbia fatto ingresso in Campania da una delle aree di cui al DPCM 8 marzo 2020 (c.d. “zone rosse”) deve

-comunicare tale circostanza al Comune (per Minori 3489991411) o al medico curante o all’operatore di sanità pubblica tel. 3669333651;

-mantenere per i 14 giorni dall’arrivo lo stato di isolamento domiciliare fiduciario con divieto di contatti sociali, nonché di viaggi e spostamenti;

-rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

-in caso di comparsa di sintomi, avvertire subito il medico o il pediatra o l’operatore di sanità pubblica tel. 3669333651.

Sono sospese sul territorio regionale le attività di piscine, palestre, centri benessere.

(La violazione di tali obblighi è sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p., salvo maggiore rilievo penale)

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali, in luoghi sia pubblici che privati.

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, sotto pena di sospensione dell’attività.

E’ sospesa l’apertura dei musei e altri istituti e luoghi di cultura.

E’ consentita l’attività di ristorazione e bar, con obbligo per il gestore di far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sotto pena di sospensione dell’attività.

Si raccomanda ai gestori di altri esercizi commerciali, sia all’aperto che al chiuso, di adottare misure per il contingentamento dell’accesso o comunque tali da evitare assembramenti nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure tali da evitare assembramenti di persone garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Si raccomanda alle persone anziane o affette da malattie croniche o immunodepresse di uscire da casa solo in casi di stretta necessità, evitando comunque i luoghi affollati. Tutte le persone sono invitate a limitare al massimo gli spostamenti, in caso di febbre e sintomi respiratori va limitato qualsiasi contatto sociale e contattato il medico curante.

Si raccomanda altresì il massimo rispetto delle regole di igiene già divulgate.