Minori, Colibrì e il gruppo Agesci attivi nella distribuzione del Banco Alimentare

Incessante, in questi giorni di emergenza, l’opera dei volontari. Alle attività emergenziali di supporto alle autorità e alla popolazione (partecipazione ai centri operativi, consegna a domicilio di medicinali e generi per chi non può muoversi, diffusione di messaggi e informazioni, ecc.) si affiancano quelle definite ”ordinarie” dai volontari ma che, spesso, di ordinario hanno ben poco.

Oggi, ad esempio, i volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì”, in collaborazione con il gruppo scout Agesci di Minori, hanno provveduto al ritiro dei viveri da distribuire ai cittadini più bisognosi presso il “Banco Alimentare” di Fisciano.

Un’iniziativa del comune di Minori per andare incontro alle necessità dei cittadini al momento più in difficoltà.

Con la consueta passione e leggerezza, instancabilmente, questi ragazzi lavorano in silenzio, gratuitamente, al servizio dei cittadini, rischiando in prima persona