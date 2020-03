Minori, chiesti provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori stagionali

L’inizio della stagione turistica sembra essere compromessa a causa dell’emergenza coronavirus, con ricadute negative soprattutto sull’occupazione, con la categoria dei lavoratori stagionali che è maggiormente esposta questa situazione. A Minori, analogamente ai comuni limitrofi della Costiera Amalfitana, si è deliberato di fare voti al Governo e al Ministero del Lavoro per aumentare il periodo di corresponsione della NASPI in deroga alla legge.

“Ben consapevoli che al di là del problema prettamente sanitario esiste un’ emergenza sociale legata ad una pesante contrattura del mercato turistico – afferma in una nota l’amministrazione comunale – , la giunta del Comune di Minori ha adottato una delibera di VOTI AL GOVERNO ED AL MINISTERO DEL LAVORO PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEI LAVORATORI STAGIONALI. Abbiamo inoltre coinvolto altri enti ed istituzioni per il medesimo obiettivo.”