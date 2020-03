Minori. Auguri a Camilla Russo, dottoressa in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con 110 e lode!

Minori, Costiera amalfitana. Il conseguimento della laurea consiste in un cammino lungo e impegnativo, dal quale si torna con un bagaglio culturale arricchito per fronteggiare le prime esperienze lavorative. A festeggiare stavolta è la Dott.ssa Camilla Russo, che oggi ha discusso la sua tesi laureandosi in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con 110 e lode e la menzione accademica.

Il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha così espresso le sue congratulazioni alla neo laureata:

“Gli auguri del Sindaco Andrea Reale, interpretando i sentimenti dell’intera comunità di Minori, alla Dott.sa Camilla Russo che oggi ha discusso la tesi ON LINE è si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con votazione 110/110 e lode e menzione accademica. Lunga carriera ricca di tanti successi.”

Anche la redazione ed il direttore di Positanonews si uniscono alla gioia di Camilla e della sua famiglia, augurandole una fervida carriera colma di grandi soddisfazioni.