Minori, attivato il sistema di didattica a distanza

L’Istituto Comprensivo Rossellini di Minori ha deciso di non fermare le attività didattiche, visto la chiusura delle scuole emanata dal Governo per l’emergenza coronavirus, prevista fino al 15 marzo. Classi virtuali ed e-learning, questa è la ricetta per non far perdere agli studenti tempo prezioso da dedicare allo studio, fornendo così continuità con il programma. Come già fatto da istituti della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, si adotteranno i mezzi a disposizione come social, mail e videocall.

“L’amministrazione comunale di Minori ringrazia la Preside ed il Corpo docente dell’istituto comprensivo Rossellini per aver attivato il sistema di didattica online in tempi davvero velocissimi – così ha accolto l’iniziativa il primo cittadino di Minori Andrea Reale –Venerdì 6 marzo alle 9.00 è suonata la campanella digitale ed iniziano le lezioni. Il Sindaco Andrea Reale”.